На Криті сіло на мілину і розкололося вантажне судно, є постраждалі

Вантажне судно під прапором Коморських островів сіло на мілину біля північно-західного узбережжя Криту. Від ударів хвиль воно розкололося навпіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

"Вантажне судно під прапором Коморських островів, яке сіло на мілину біля північно-західного узбережжя Криту у вівторок вранці, як повідомляється, зламалося навпіл, коли його вдарило хвилями. Корабель розбився після того, як всі 10 членів його екіпажу були евакуйовані офіцерами берегової охорони, рятувальниками-добровольцями та екіпажами ще двох кораблів, які відгукнулися на сигнал капітана про лихо", - пише видання.

Двоє з 10 членів екіпажу були доставлені в лікарню з серйозними симптомами гіпотермії.

Як стало відомо, корабель Manassa Rose направлявся до Лівії. Він прямував з Туреччини, де вирує негода. Повідомляється, що судно перевозило метал.