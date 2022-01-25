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На Криті сіло на мілину і розкололося вантажне судно, є постраждалі

Автор: Ольга Белей

Вантажне судно під прапором Коморських островів сіло на мілину біля північно-західного узбережжя Криту. Від ударів хвиль воно розкололося навпіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Вантажне судно під прапором Коморських островів, яке сіло на мілину біля північно-західного узбережжя Криту у вівторок вранці, як повідомляється, зламалося навпіл, коли його вдарило хвилями. Корабель розбився після того, як всі 10 членів його екіпажу були евакуйовані офіцерами берегової охорони, рятувальниками-добровольцями та екіпажами ще двох кораблів, які відгукнулися на сигнал капітана про лихо", - пише видання.

Двоє з 10 членів екіпажу були доставлені в лікарню з серйозними симптомами гіпотермії.

Як стало відомо, корабель Manassa Rose направлявся до Лівії. Він прямував з Туреччини, де вирує негода. Повідомляється, що судно перевозило метал.

Нагадаємо, раніше в Суецькому каналі на мілину сів танкер під панамським прапором. Рух по водній артерії з півночі на південь було призупинено.

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Корабельна аварія