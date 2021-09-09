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В Суэцком канале сел на мель танкер: судоходство приостановлено

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Каир, Четверг 09 сентября 2021 15:41
В Суэцком канале сел на мель танкер: судоходство приостановлено Фото: в Суэцком канале на мель сел танкер (suezcanal.gov.eg)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Суэцком канале на мель сел танкер под Панамским флагом. Движение по водной артерии с севера на юг приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство The National.

По данным агентства, во время следования конвоя судов из Порт-Саида в направлении Суэца на 54-м км пути на мель сел следовавший под флагом Панамы танкер. В результате движение по водной магистрали с севера на юг приостановлено.

Руководство канала оперативно организовало работы по его снятию танкера с мели. В настоящее время ведутся работы по возобновлению судоходства по Суэцкому каналу. Прохода ждут четыре судна.

По информации местных СМИ, застрявший танкер имеет 225 метров в длину и 32 метра в ширину. Судно следует в Порт-Судан.

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