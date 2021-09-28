На Крите снова произошло сильное землетрясение
Фото: на Крите снова произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Сегодня, 28 сентября утром на Крите в очередной раз произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).
По данным Геодинамического института, глубина очага вибрации составила 13,9 км.
Известно, что эпицентр толчка расположен в 23 км на юго-запад от Ираклиона, где проживает около 140 тысяч человек.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, вчера в результате землетрясения магнитудой 5,8 на Крите было разрушены десятки домов, храмы, один человек погиб.
Также стало известно, что число раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек.