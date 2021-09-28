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На Крите снова произошло сильное землетрясение

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Крит, Вторник 28 сентября 2021 09:35
На Крите снова произошло сильное землетрясение Фото: на Крите снова произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 сентября утром на Крите в очередной раз произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

По данным Геодинамического института, глубина очага вибрации составила 13,9 км.

Известно, что эпицентр толчка расположен в 23 км на юго-запад от Ираклиона, где проживает около 140 тысяч человек.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, вчера в результате землетрясения магнитудой 5,8 на Крите было разрушены десятки домов, храмы, один человек погиб.

Также стало известно, что число раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек.

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