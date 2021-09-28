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Количество раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек

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Крит, Вторник 28 сентября 2021 01:38
Количество раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек Фото: последствия землетрясения на Крите (twitter.com/greekcitytimes)
Автор: Анна Полисученко

Количество раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек. Были повреждены дома и церкви, возникли оползни горных пород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardians.

Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.

По оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

В Аркалохори один человек погиб - рабочий, который выполнял реставрационные работы в церкви.

Ранее мы писали, что на Крите произошло сильное землетрясение. Разрушены дома и храмы, есть погибший.

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