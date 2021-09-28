Количество раненых в результате землетрясения на Крите возросло до 20 человек. Были повреждены дома и церкви, возникли оползни горных пород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardians .

Недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 78 километрах от столицы Ираклиона, было объявлено чрезвычайное положение.

Сейсмолог из Имперского колледжа Лондона Стивен Хикс описал подземные толчки как самые мощные, которые потрясли Крит с 1959 года.

По оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла.

В Аркалохори один человек погиб - рабочий, который выполнял реставрационные работы в церкви.