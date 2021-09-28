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На Криті знову стався сильний землетрус

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Крит, Вівторок 28 вересня 2021 09:35
На Криті знову стався сильний землетрус Фото: на Криті знову стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 вересня вранці на Криті вчергове стався сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,3 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (ESMC).

За даними Геодинамічного інституту, глибина вогнища вібрації склала 13,9 км.

Відомо, що епіцентр поштовху розташований у 23 км на південний-захід від Іракліону, де проживає близько 140 тисяч осіб.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вчора в результаті землетрусу магнітудою 5,8 на Криті було зруйновано десятки будинків, храми, одна людина загинула.

Також стало відомо, що кількість поранених в результаті землетрусу на Криті зросла до 20 осіб.

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