Крит охопили масштабні пожежі: евакуюють понад 1500 туристів та місцевих жителів

Щонайменше 1500 осіб евакуювали на грецькому острові Крит через потужну лісову пожежу, яка охопила популярні серед туристів курорти, готелі та прибережні села.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Independent .

Полум’я спалахнуло в середу вдень у лісистих пагорбах поблизу Ієрапетри. Через сильний вітер (до 8 балів за шкалою Бофорта) пожежа швидко поширюється на південь і вже охопила понад 6 км.

На острові масово горять будинки

Унаслідок стихії згоріли будинки та орендовані помешкання, зокрема в селищі Агія Фотія, де зникло електропостачання. Масова евакуація проведена в районах Ахлія, Ферма, Агія Фотія та Кутсунарі. Людей тимчасово розмістили у спорткомплексі в Ієрапетрі. Частину людей довелося евакуювати човнами з ізольованих пляжів.

"Це дуже складна ситуація. Пожежу поки не вдається взяти під контроль", — повідомив представник цивільного захисту Нектаріос Пападакіс. Він запевнив, що евакуйовані туристи в безпеці.

Внаслідок диму до лікарень звернулися щонайменше четверо людей із проблемами дихання. Всі лікарні на Криті переведені в режим підвищеної готовності.

Рятувальники на Криті працюють цілодобово

До гасіння пожежі залучено понад 230 пожежників, десятки пожежних машин, спецпідрозділи та гелікоптери. Додаткові сили прибувають із материка морем та повітрям.

Пожежа поширюється через спекотну, суху погоду, круті схили та легкозаймисту рослинність. Рятувальники планують працювати всю ніч, створюючи протипожежні бар’єри.

Греція залишається у зоні підвищеного ризику лісових пожеж через кліматичну кризу. За даними метеорологів, аналогічні надзвичайні ситуації фіксують у Туреччині, Іспанії, Франції та Італії. У Європі спостерігається сильна спека, що вже спричинила щонайменше вісім смертей.