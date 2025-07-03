Крит охватили масштабные пожары: эвакуируют более 1500 туристов и местных жителей

По меньшей мере 1500 человек эвакуировали на греческом острове Крит из-за мощного лесного пожара, который охватил популярные среди туристов курорты, отели и прибрежные деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Пламя вспыхнуло в среду днем в лесистых холмах вблизи Иерапетры. Из-за сильного ветра (до 8 баллов по шкале Бофорта) пожар быстро распространяется на юг и уже охватил более 6 км.

На острове массово горят дома

В результате стихии сгорели дома и арендованные помещения, в частности в поселке Агия Фотия, где исчезло электроснабжение. Массовая эвакуация проведена в районах Ахлия, Ферма, Агия Фотия и Кутсунари. Людей временно разместили в спорткомплексе в Иерапетри. Часть людей пришлось эвакуировать на лодках с изолированных пляжей.

"Это очень сложная ситуация. Пожар пока не удается взять под контроль", - сообщил представитель гражданской защиты Нектариос Пападакис. Он заверил, что эвакуированные туристы в безопасности.

В результате дыма в больницы обратились по меньшей мере четыре человека с проблемами дыхания. Все больницы на Крите переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели на Крите работают круглосуточно

К тушению пожара привлечено более 230 пожарных, десятки пожарных машин, спецподразделения и вертолеты. Дополнительные силы прибывают с материка по морю и воздуху.

Пожар распространяется из-за жаркой, сухой погоды, крутых склонов и легковоспламеняющейся растительности. Спасатели планируют работать всю ночь, создавая противопожарные барьеры.

Греция остается в зоне повышенного риска лесных пожаров из-за климатического кризиса. По данным метеорологов, аналогичные чрезвычайные ситуации фиксируют в Турции, Испании, Франции и Италии. В Европе наблюдается сильная жара, которая уже вызвала по меньшей мере восемь смертей.