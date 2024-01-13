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Крістіансен виграв біатлонний спринт у Рупольдінгу, українці фінішували поза топ-30

Рупольдінг, Субота 13 січня 2024 16:54
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Крістіансен виграв біатлонний спринт у Рупольдінгу, українці фінішували поза топ-30 Фото: Ветле Шостад Крістіансен не мав рівниг у спринті на 10 кілометрів (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен став переможцем індивідуальної гонки на етапі Кубка світу 2023/24 у німецькій землі Баварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

31-річний скандинав виявився найшвидшим на 10-кілометровій трасі. Він подолав дистанцію за 22:27,2 хвилини.

Крістіансен на обох вогневих рубежах закрив усі мішені. Це вкупі з хорошою швидкістю дозволило йому на майже 17 секунд випередити італійця Томмазо Джакомеля. Той навіть з одним промахом примудрився випередити старшого з братів Бьо – Тар'єя.

Натомість у топ-10 фінішували ще кілька норвежців. Йоганнес Дале посів 5-те місце, його тезка Бьо завершив гонку дев'ятим, а Стурла Гольм Легрейд здобув 10-ту підсумкову позицію. Переможець спринту в Обергофі Бенедікт Долль з Німеччини опинився на 19-й сходинці.

Серед українців найкраще виступив Денис Насико. Він обійшовся без промахів, але серйозно відстав ходом і фінішував на 39-й позиції. Зовсім поруч розташувався його співвітчизник Тарас Лесюк із одним пострілом у "молоко".

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

    1. Ветле Шостад Крістіансен
    2. Томмазо Джакомель (+16,9)
    3. Йоганнес Бьо (+20,1)

    ...

    39. Денис Насико (+1:39,1)

    41. Тарас Лесюк (+1:41,9)

    53. Віталій Мандзин (+1:54,7)

    59. Артем Тищенко (+2:01,7)

    70. Антон Дудченко (+2:16,9)

    До слова, чоловіча збірна України провела кадрові зміни після провальної естафети.

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