Кристиансен выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, украинцы финишировали вне топ-30

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира 2023/24 в немецкой земле Бавария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

31-летний скандинав оказался самым быстрым на 10-километровой трассе. Он преодолел дистанцию за 22:27,2 минуты.

Кристиансен на обоих огневых рубежах закрыл все мишени. Это вместе с хорошей скоростью позволило ему почти на 17 секунд опередить итальянца Томмазо Джакомеля. Тот даже с одним промахом умудрился опередить старшего брата Бе – Тарьея.

В топ-10 финишировали еще несколько норвежцев. Йоханнес Дале занял 5-е место, его тезка Бе завершил гонку девятым, а Стурла Хольм Легрейд завоевал 10-ю итоговую позицию. Победитель спринта в Оберхофе Бенедикт Долль из Германии оказался на 19-й строчке.

Среди украинцев лучше выступил Денис Насыко. Он обошелся без промахов, но серьезно отстал ходом и финишировал на 39-й позиции. Совсем рядом расположился его соотечественник Тарас Лесюк с одним выстрелом в "молоко".

Итоги биатлонного спринта 10 км, мужчины:

Ветле Шостад Кристиансен Томмазо Джакомель (+16,9) Йоханнес Бьо (+20,1)

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39. Денис Насыко (+1:39,1)

41. Тарас Лесюк (+1:41,9)

53. Виталий Мандзин (+1:54,7)

59. Артем Тищенко (+2:01,7)

70. Антон Дудченко (+2:16,9)