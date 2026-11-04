"Кришування" силовиками, ФСБ і погрози Бігусу: нові подробиці справи "Карфаген"

За версією слідства, злочинна організація роками діяла під прикриттям правоохоронців. До неї могли входити посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Схема охоплювала десятки шахрайських колцентрів, торгівлю наркотиками, виготовлення фальшивої валюти, викрадення та катування людей.

За даними НАБУ, до угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні посадовці СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції. Організація роками могла безперешкодно працювати в Україні завдяки домовленостям із силовиками.

Серед напрямків її діяльності слідство називає шахрайські колцентри, збут наркотиків, продаж контрафактних цигарок і підробленої валюти. Також учасників угруповання підозрюють у причетності до викрадень людей, замовних катувань та вимагання мільйонів доларів.

Хто входив до угруповання

За даними слідства, організацію створив чоловік із прізвиськом "Кримінал" - особа з кримінальним минулим, яку тричі засуджували. Як повідомляли джерела "Української правди", йдеться, ймовірно, про Андрія Осіпова.

Його головним партнером, за версією НАБУ, був росіянин-втікач на прізвисько "Мексиканець" (Єгор Буркін) - засновник і керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром". Він утік до України після оголошення в розшук у РФ у 2016 році. Водночас, за даними слідства, в українському розшуку він перебуває з 2019 року.

Склад злочинної організації за версією НАБУ

Серед інших учасників організації слідство називає:

"Боксер" і "Паша" - підлеглі "Кримінала", які виконували силові та інші доручення, пов'язані з "брудною роботою".

- підлеглі "Кримінала", які виконували силові та інші доручення, пов'язані з "брудною роботою". "Прайс" - поліцейський, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними НАБУ, відповідав за прикриття діяльності колцентрів.

- поліцейський, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними НАБУ, відповідав за прикриття діяльності колцентрів. "Консультант" - ще один поліцейський, який відповідав за безпеку та координував окремі напрямки незаконної діяльності.

- ще один поліцейський, який відповідав за безпеку та координував окремі напрямки незаконної діяльності. "Акім" - високопосадовець СБУ у званні генерал-майора. За версією слідства, він забезпечував захист угруповання від уваги своїх колег зі Служби безпеки.

52 колцентри, наркотики та фальшиві євро

Як встановили детективи НАБУ, діяльність організації охоплювала велику мережу незаконного бізнесу.

Зокрема, йдеться про 52 шахрайські колцентри, у яких працювали близько 2700 людей. Крім того, учасники угруповання займалися збутом наркотиків і мали підпільний цех із виготовлення фальшивих євро.

Серед іншого, слідство встановило причетність організації до продажу психотропних сумішей U-420, контрафактних цигарок і підробленої валюти.

За даними НАБУ, за захист від правоохоронців учасники угруповання щомісяця платили по 7 тисяч доларів у криптовалюті. Через один із криптогаманців пройшло 3,75 млн доларів.

Натомість відповідні силовики заздалегідь попереджали про державні перевірки, допомагали вирішувати питання в судах і навіть надавали доступ до міських камер відеоспостереження.

Окремо детективи встановили, що учасники організації через підкуп суддів Печерського суду повертали вилучену техніку. Також вони планували підкуп міністрів.

Фігуранти планували підкуп міністрів​​​​​

Викрадення, катування та погрози журналісту

Ще один напрямок розслідування стосується викрадень людей, замовних катувань і вимагання грошей.

За даними слідства, в окремих епізодах від потерпілих вимагали до 5 млн доларів. Для стеження за людьми учасники організації, як стверджують детективи, використовували камери системи "Безпечне місто" та бази даних МВС.

Угрупування скоювало напади на людей

Крім того, після розслідування Bihus.Info фігуранти, за даними слідства, обговорювали викрадення журналіста Дениса Бігуса за кордоном або напад на нього з використанням кислоти.

Також учасники планували погрожувати фізичною розправою блогеру Ігорю Лаченкову (власник Telegram-каналу "Лачен пише") та медіа ProKyiv.

На Бігуса, Лачена та оборонця Маріуполя хотіли напасти за їхрозслідування про мережі магазинів U420

Крім того, "Мексиканець" і "Кримінал" обговорюють побиття або облиття кислотою оборонця Маріуполя (котрий прошов полон РФ), який збирався ліквідувати магазини U420 (наркшопи).

Також із нових записів НАБУ випливає, що Буркін співпрацює з ФСБ уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фігуранти справи співпрацювали з російською ФСБ

Фігуранти могли фабрикувати справи проти детективів НАБУ

У НАБУ стверджують, що після того, як антикорупційні органи почали розслідувати діяльність організації, корумповані правоохоронці долучилися до фабрикування кримінальних справ проти самих детективів НАБУ.

Зокрема, фігуранти справи "Карфаген" співпрацювали з ФСБ, щоб сфабрикувати справу щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Ця обставина стала одним із важливих напрямків розслідування, оскільки йдеться про можливе використання правоохоронної системи для захисту незаконного бізнесу та протидії антикорупційним органам.

Що відомо про обшуки у керівників СБУ

У середу, 4 листопада НАБУ та САП прийшли з обшуками до кількох високопосадовців СБУ. Як писала "Українська правда", ці обшуки можуть бути пов'язані з діяльністю Андрія Осіпова ("Кримінала"), якого раніше затримали антикорупційні органи.

"Після затримання близького до топпосадовців СБУ Андрія Осіпова ("Кримінала") головною інтригою для всіх силовиків було, чи розблокували НАБУ і САП його телефон. Судячи із подій, схоже, розблокували", - цитує УП співрозмовника.

УП довідалося, що сьогодні слідчі дії відбулися у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука. Також обшуки намагалися провести у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки (він фігурує під псевдонімом "Акім" та був затриманий, повідомляє УП).

У НАБУ заявили, що під час проведення законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

Крім того, як писало УП, слідчі прийшли з обшуками до першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

З чого почалася справа "Карфаген"

Нагадаємо, про викриття перших фігурантів операції "Карфаген" стало відомо 5 вересня 2026 року.

Зокрема, НАБУ та САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка організувала системне одержання хабарів від шахрайських колцентрів та легалізувала понад 89,9 млн грн.

За даними слідства, організація отримувала гроші за неперешкоджання роботі шахрайських колцентрів. Того ж дня п'ятьом людям повідомили про підозру у створенні, керівництві та участі у злочинній організації.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (із заставою понад 93 млн грн замість початкових 120 млн грн).

Виїзд з України генпрокурора Кравченка

В рамках спецоперації "Карфаген" в Офісі генпрокурора проводили обшуки у службових приміщеннях, якими користувався тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко.

6 вересня Кравченко заперечив свою причетність до "кришування" колцентрів. Він доручив перевірити роботу ОГП на поліграфі. Працівника Офісу, який фігурував у розслідуванні, відсторонили від роботи.

14 вересня, після заяви про відставку, Кравченко повідомив, що підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та людині з близького оточення керівника САП Олександра Клименка.

На тлі скандалу з можливою причетністю до справи "Карфаген" Руслан Кравченко подав заяву про звільнення та залишив територію України, пояснивши свій виїзд службовим відрядженням.

За непідтвердженими даними, Кравченко разом із дружиною може перебувати у Відні (Австрія), де нібито веде переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.