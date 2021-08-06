Крищенко продолжает исполнять обязанности начальника полиции Киева, - глава МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко пока что не уволен. Он продолжает исполнять свои обязанности.
Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.
"Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять", - заявил он.
При этом он не назвал причины, по котрым Крищенко отсутсвовал на координационном совещании правоохранителей в пятницу.
В свою очередь Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил РБК-Украина, что ему неизвестно об отставке Крищенко, так как это компетенция главы МВД.
"Решение об увольнении замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел... Он пишет заявление об отставке на имя министра внутренних дел, я его только могу уволить из рядов Нацполиции", - заявил он.
Клименко также не назвал причины, почему Крищенко отсутствовал на совещании правоохранителей.
Напомним, источник РБК-Украина в правоохранительных органах 5 августа сообщил, что Крищенко готовится уйти в отставку и, якобы, уже подал соответствующее заявление.