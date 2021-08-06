UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Крищенко продолжает исполнять обязанности начальника полиции Киева, - глава МВД

Автор: Олег Черныш

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко пока что не уволен. Он продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

"Он в полной мере исполняет свои обязанности, которые он должен исполнять", - заявил он.

При этом он не назвал причины, по котрым Крищенко отсутсвовал на координационном совещании правоохранителей в пятницу.

В свою очередь Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил РБК-Украина, что ему неизвестно об отставке Крищенко, так как это компетенция главы МВД.

"Решение об увольнении замглавы Нацполиции - начальника полиции Киева принимает министр внутренних дел... Он пишет заявление об отставке на имя министра внутренних дел, я его только могу уволить из рядов Нацполиции", - заявил он.

Клименко также не назвал причины, почему Крищенко отсутствовал на совещании правоохранителей.

Напомним, источник РБК-Украина в правоохранительных органах 5 августа сообщил, что Крищенко готовится уйти в отставку и, якобы, уже подал соответствующее заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис МонастырскийАндрей Крищенко