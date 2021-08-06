Крищенко продовжує виконувати обов'язки начальника поліції Києва, - голова МВС

"Він повною мірою виконує свої обов'язки, які він повинен виконувати", - заявив він.

При цьому він не назвав причини, через які Крищенко був відсутній на координаційній нараді правоохоронців у п'ятницю.

У свою чергу голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив РБК-Україна, що йому невідомо про відставку Крищенка, бо це компетенція голови МВС.

"Рішення про звільнення заступника голови Нацполіції - начальника поліції Києва приймає міністр внутрішніх справ... Він пише заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ, я його тільки можу звільнити з лав Нацполіції", - заявив він.

Клименко також не назвав причини, чому Крищенко був відсутній на нараді правоохоронців.