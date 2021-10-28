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Криптовалюта Shiba Inu за тиждень подорожчала в два рази

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 12:35
Криптовалюта Shiba Inu за тиждень подорожчала в два рази Фото: криптовалюта Сіба-іну (facebook.com/Ruttapong Sarapoj)
Автор: Олександр Білоус

Криптовалюта сіба-іну подорожчала до нового рекорду в середу, 28 жовтня. На сьогоднішній день вона є 11-ю за величиною цифровою валютою за ринковою капіталізацією-26 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Токен, який був запущений в минулому році, за цей час виріс на 60 000 000%. На монеті Shiba Inu в якості талісмана зображена собака сіба-іну. Її стрімке зростання зробило деяких інвесторів мільйонерами.

Раніше в цьому році співзасновник Ethereum Віталік Бутерін потрапив в заголовки газет, пожертвувавши монети сіба-іну на суму 1 мільярд доларів у фонд допомоги проти COVID-19 в Індії.

Її різке зростання на цьому тижні збігається зі зростаючою підтримкою петиції Change.org, що закликає торговельну платформу Robinhood розмістити монети сіба-іну для торгівлі на сайті. На даний момент під петицією зібрано 334,5 тисяч підписів. У 2018 році Robinhood почала розширювати свої пропозиції по криптовалюта за межі біткойнов і Ефіріума. Представник Robinhood відмовився коментувати петицію.

Розробники Shiba Inu заявляють, що надихнулися прикладом Reddit-спільноти WallStreetBets, учасники якого зуміли різко підняти вартість акцій GameStop.

Криптовалюта сіба-іну також зростала на початку цього тижня, але втратила приріст після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск, що у нього немає монет сіба-іну. Твіти Маска часто рухають криптовалютні ринки.

Інші популярні віртуальні валюти також пережили вибуховий ріст. Біткойн, найбільша криптовалюта в світі, минулого тижня досягла рекордного рівня майже в 67 тисяч доларів за монету, перевищивши попередній рекорд, встановлений в квітні. У цьому місяці ціни на біткойн виріс на 50% з трохи менше 44 тисяч доларів в кінці вересня. Біткойн зараз торгується майже на 60 тисяч доларів.

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