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Криптофонд Украины уже собрал более 60 млн долларов на нужды армии

Фото: на нужды армии собрали 60 млн долларов в криптовалюте (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

На нужды Вооруженных сил Украины уже собрано более 60 млн долларов в криптовалюте. Переводы поступают со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отмечается в сообщении, в первые дни войны криптовалюта помогла покрыть насущные потребности Вооруженных сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций.

Напомним, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте: https://donate.thedigital.gov.ua/

Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины