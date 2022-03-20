Криптофонд Украины уже собрал более 60 млн долларов на нужды армии

На нужды Вооруженных сил Украины уже собрано более 60 млн долларов в криптовалюте. Переводы поступают со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры .

Как отмечается в сообщении, в первые дни войны криптовалюта помогла покрыть насущные потребности Вооруженных сил Украины. Более 34 миллионов криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций.

Напомним, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте: https://donate.thedigital.gov.ua/

Донатить криптоактивы могут люди со всего мира.