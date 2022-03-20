Криптофонд України вже зібрав понад 60 млн доларів на потреби армії

На потреби Збройних сил України вже зібрано понад 60 млн доларів в криптовалюті. Перекази надходять з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри .

Як зазначається в повідомленні, у перші дні війни криптовалюта допомогла покрити нагальні потреби Збройних сил України. Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій.

Нагадаємо, що всі офіційні криптогаманці міністерства зібрані на сайті: https://donate.thedigital.gov.ua/

Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.