Криптобиржа Currency.com начала расторгать договора с россиянами

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал чиновника .

Биржа криптовалют объявила о новых санкциях против россиян. Currency.com прекратила проведение сделок и начала расторгать договоры в одностороннем порядке.

"Все средства на счете перекажут на банковские счета, с которых происходили пополнения. До этого Currency.com приостановила открытие новых счетов для клиентов из России", – написал Федоров.

В марте одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем. Ограничения были введены для учреждений, попавших под санкции Запада.