Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал урядовця .

Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.

"Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із Росії", – написав Федоров.

У березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.