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Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами

Фото: Громадяни РФ не зможуть ховати активи на Currency.com (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкційні заходи глобальної криптобіржі Currency.com щодо громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал урядовця.

Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.

"Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із Росії", – написав Федоров.

У березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.

До слова, німецькка компанія Henkel припинила вести бізнес на території РФ.

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