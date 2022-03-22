Криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы финансового мониторинга Украины.
После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Вinance P2P:
Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
"Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины", - говорится в сообщении.
Ранее криптобиржа Binance заявила, что не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.
Напомним, МИД Литвы призвал ужесточить санкции против Российской Федерации.
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