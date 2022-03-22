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Криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Фото: криптобиржа Binance отключила ряд российских банков (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы финансового мониторинга Украины.

После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Вinance P2P:

  • Сбербанк;
  • Газпромбанк;
  • Альфа Банк;
  • Открытие;
  • ВТБ;
  • Перевод с банковской карты (Россия);
  • SBP - Быстрый банковский перевод;
  • Мир.

Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

"Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины", - говорится в сообщении.

Ранее криптобиржа Binance заявила, что не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.

Напомним, МИД Литвы призвал ужесточить санкции против Российской Федерации.

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криптоиндустрияСанкции против России