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Криптобіржа Binance відключила підсанкційні російські банки

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Вівторок 22 березня 2022 06:43
Криптобіржа Binance відключила підсанкційні російські банки Фото: криптобіржа Binance відключила ряд російських банків (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій ряд російських банків і платіжних систем, які потрапили в санкційний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби фінансового моніторингу України.

Після ретельної перевірки наступні способи оплати були виключені зі списку Віпапсе P2P:

  • Сбєрбанк;
  • Газпромбанк;
  • Альфа Банк;
  • Откритіє;
  • ВТБ;
  • Переказ із банківської картки (Росія);
  • SBP - Швидкий банківський переказ;
  • Мір.

Всі оголошення, що містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

"Держфінмоніторинг висловлює щиру подяку Вinance за роботу, спрямовану на забезпечення законного та регульованого обігу віртуальних активів на території України та світу, а також участь у протидії віроломній злочинній агресії Росії проти мирної України", - йдеться в повідомленні.

Раніше криптобіржа Binance заявила, що не підтримуватиме російські картки Visa та Mastercard.

Нагадаємо, МЗС Литви закликало посилити санкції проти Російської Федерації.

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