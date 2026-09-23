Криптобіржа Binance більше не підтримуватиме гривню: що треба зробити до 28 вересня
Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж Binance оголосила про відмову від підтримки гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Binance.
Binance прибирає торгову пару USDT/UAH - усі відкриті ордери за нею автоматично скасують. Крім цього, гривневі залишки на рахунках конвертують у долари США до 30 вересня за фіксованим курсом - 46,5 гривні за долар.
Біржа радить користувачам не чекати на автоматичні дії і самостійно розпорядитися гривневими коштами та відкритими ордерами до дедлайнів.
Ключові дати
- 28 вересня - відключення поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, видалення пари USDT/UAH/
- 30 вересня - автоматична конвертація гривневих залишків у долари за курсом 46,5 грн.
Якщо на вашому рахунку є гривня або відкриті ордери в парі USDT/UAH, краще закрити їх і вивести кошти до 28 вересня - поки ця можливість ще є.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, як декларувати доходи від криптовалюти в Україні.
Окремого закону для оподаткування крипти в країні досі немає, тому прибуток від продажу цифрових активів оподатковується як звичайний дохід фізичної особи - 18% ПДФО плюс 5% військового збору, тобто 23% загалом.