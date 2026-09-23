Криптобіржа Binance більше не підтримуватиме гривню: що треба зробити до 28 вересня

Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж Binance оголосила про відмову від підтримки гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Binance.

Binance прибирає торгову пару USDT/UAH - усі відкриті ордери за нею автоматично скасують. Крім цього, гривневі залишки на рахунках конвертують у долари США до 30 вересня за фіксованим курсом - 46,5 гривні за долар.

Біржа радить користувачам не чекати на автоматичні дії і самостійно розпорядитися гривневими коштами та відкритими ордерами до дедлайнів.

Ключові дати

28 вересня - відключення поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, видалення пари USDT/UAH/

- відключення поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH, видалення пари USDT/UAH/ 30 вересня - автоматична конвертація гривневих залишків у долари за курсом 46,5 грн.

Якщо на вашому рахунку є гривня або відкриті ордери в парі USDT/UAH, краще закрити їх і вивести кошти до 28 вересня - поки ця можливість ще є.