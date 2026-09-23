Криптобиржа Binance больше не будет поддерживать гривну: что нужно сделать до 28 сентября
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance объявила об отказе от поддержки гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное сообщение Binance.
Binance убирает торговую пару USDT/UAH - все открытые ордера по ней автоматически отменят. Кроме этого, гривневые остатки на счетах конвертируют в доллары США до 30 сентября по фиксированному курсу - 46,5 гривны за доллар.
Биржа советует пользователям не ждать автоматических действий и самостоятельно распорядиться гривневыми средствами и открытыми ордерами в дедлайны.
Ключевые даты
- 28 сентября - отключение пополнения и вывода гривны через Fiat Trade UAH, удаление пары USDT/UAH/
- 30 сентября - автоматическая конвертация гривневых остатков в доллары по курсу 46,5 грн.
Если на вашем счету есть гривна или открытые ордера в паре USDT/UAH, лучше закрыть их и вывести средства до 28 сентября - пока эта возможность еще есть.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, как декларировать доходы от криптовалюты в Украине.
Отдельного закона для налогообложения крипты в стране до сих пор нет, поэтому прибыль от продажи цифровых активов облагается налогом как обычный доход физического лица - 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора, то есть 23% в целом.