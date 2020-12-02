Крипто-компанії зможуть легально працювати в Україні: у Мінцифри назвали умову

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)

Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні. Однак у випадку, якщо буде схвалено відповідний закон.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сьогодні Верховна рада схвалила за основу у першому читанні законопроект №3637 "Про віртуальні активи".

У Мінцифри вказують, що цей документ надзвичайно важливий для крипто-галузі, адже формує правове поле ринку віртуальних активів (правовий статус, класифікація, права власності та інші ключові юридичні дефініції) та адаптує рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів.

"Ми вже зараз створюємо в Україні легальне та сприятливе середовище для розвитку ринку віртуальних активів. Адже це одна із нових для світу індустрій, в якій Україна може стати світовим лідером. І я сподіваюсь, що вже у наступному році крипто-компанії вперше зможуть легально працювати в Україні", - підкреслив віце-прем'єр.

У міністерстві звертають увагу, що прийняття профільного законопроекту – історичний момент, адже вперше в історії України блокчейн-бізнес матиме юридичне поле для своєї діяльності та зможе зареєструвати свою компанію в українській юрисдикції.

Як писало РБК-Україна, за відповідний законопроект проголосували 230 парламентарів.

Нагадаємо, у кінці жовтня комітет з питань цифрової трансформації рекомендував прийняти відповідний законопроект №3637 за основу.