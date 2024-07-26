Росіяни просунулися під Харковом, але захоплення Глибокого не підтверджується: карти ISW

Російські війська трохи просунулися на північ від Харкова. Окупанти заявили про захоплення Глибокого, проте ISW не має підтверджень, що вони повністю контролюють село.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

24 і 25 липня український Генштаб повідомляв, що російські війська атакували поблизу Сотницького Козачка (на кордоні з Бєлгородською областю РФ).

Останнім часом у Сотницькому Козачку діяли російські диверсійно-розвідувальні групи, але станом на 17 липня ISW не бачив підтверджень присутності окупантів у прикордонному населеному пункті.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що російські війська просунулися на північ від Глибокого. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ захопили все Глибоке, але ISW не знайшов підтверджень того, що російські сили діють у західній частині населеного пункту.

Бої тривають біля Глибокого, в межах Вовчанська і поблизу Стариці та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

24 і 25 липня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки, Стельмахівки та Петропавлівки;

на північний захід від Кремінної біля Макіївки та Невського;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

25 липня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

24 і 25 липня окупанти продовжували наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Івано-Даріївки та на південь від Сіверська в районі Миколаївки.

25 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Загарбники продовжували штурм біля Часового Яру та Нового мікрорайону на сході Часового Яру; на північ від Часового Яру біля Калинівки, Майського, Григорівки, Новомаркового; і на схід від Часового Яру біля Іванівського.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька та продовжили наступальні операції в цьому районі 25 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Славної в північному Залізному (на південний схід від Торецька) та вздовж вулиці Запорізької в центрі Залізного.

Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Торецька в районі Дачного; на схід від Торецька біля Північного та Дружби; на південний схід від Торецька біля Залізного; і на південь від Торецька біля Нью-Йорка.

25 липня російські війська продовжували наступ на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін у цьому районі не було.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Вовчого; на захід від Авдіївки біля Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки біля Карлівки.

Російські сили нещодавно просунулися під час посиленого батальйонного механізованого штурму на південний захід від Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що російські сили просунулися до південно-східної околиці Костянтинівки під час посиленого механізованого штурму чисельністю батальйон.

24 і 25 липня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

25 липня тривали позиційні бої в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

24 липня командир російського десантного загону заявив, що війська РФ захопили кілька українських позицій на північ від Старомайорського, але ISW не має підтвердження цієї претензії.

"Південна вісь"

Російські та українські сили нещодавно незначно просунулися на тлі триваючих позиційних боїв на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Роботиного, а російські сили незначно просунулися на південь від Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

25 липня тривали позиційні бої на сході (лівобережжі) Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін лінії фронту не було.