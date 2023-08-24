У Криму зранку пролунали вибухи. ЗМІ повідомляють про бій у районі Тарханкуту

Відомо, що з 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут (на заході Криму) чули вибухи.

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Видання з посиланням на українську розвідку заявляє, що у районі мису стався бій за участі плавзасобів та авіації.Офіційно розвідка не підтверджувала цю інформацію.

Як встановило видання "Радіо Свобода", у селі Маяк розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Також у районі мису Тарханкут знаходиться радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру там розташовані позиції протиповітряної оборони ворога.

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При цьому у російських ЗМІ заявляють, що нібито на мисі Тарханкут зранку 24 серпня сталася стрілянина. Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію, що начебто близько 3:50 у кемпінгу у селі Оленівка чули постріли з РПГ.

"Коли люди прокинулися і вийшли з будиночків і наметів на пляж, вони побачили два гумові човни поблизу берега. У них було 10 невідомих. Один з них стріляв по кемпінгу. Але влучив лише один раз, після чого група зникла", - пишуть росіяни.

При цьому пропагандисти заявляють, що нібито Україна хотіла влаштувати "шоу з українським прапором" до Дня Незалежності.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у районі мису Тарханкут, а саме у селі Оленівка, пролунали вибухи. Пізніше кримські Telegram-канали заявили, що там було уражено радіолокаційні станції.

Українська розвідка підтвердила, що на заході Криму було знищено ворожу техніку. Проте у ГУР уточнили, що поблизу села Оленівка ліквідовано російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф", а також боєкомплект та особовий склад.

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