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В Крыму утром прогремели взрывы. СМИ сообщают о бое в районе Тарханкута

Фото: СМИ сообщают о бое в районе Тарханкута (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

В Крыму утром 24 августа прогремели взрывы в районе мыса Тарханкут. По предварительным данным, там произошел бой..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Известно, что с 5:00 возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут (на западе Крыма) слышали взрывы.

скриншот deepstatemap.live

Издание со ссылкой на украинскую разведку заявляет, что в районе мыса произошел бой с участием плавсредств и авиации. Официально разведка не подтверждала эту информацию.

Как установило "Радио Свобода", в селе Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также в районе мыса Тарханкут находится радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру там расположены позиции противовоздушной обороны противника.

 

скриншоты radiosvoboda.org

При этом в российских СМИ заявляют, что якобы на мысе Тарханкут утром 24 августа произошла стрельба. Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что около 3:50 в кемпинге в селе Оленевка слышали выстрелы из РПГ.

"Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась", - пишут россияне.

При этом пропагандисты заявляют, что якобы Украина хотела устроить "шоу с украинским флагом" ко Дню Независимости.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 23 августа, в районе мыса Тарханкут, а именно в селе Оленевка, раздались взрывы. Позже крымские Telegram-каналы заявили, что там были поражены радиолокационные станции.

Украинская разведка подтвердила, что на западе Крыма была уничтожена вражеская техника. Однако в ГУР уточнили, что вблизи села Оленевка ликвидирована российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", а также боекомплект и личный состав.

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