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У Криму знову повідомляють про вибухи

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Крим, Середа 09 листопада 2022 10:50
У Криму знову повідомляють про вибухи Фото: у Криму знову повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Криму в середу, 9 листопада, мешканці знову чують гучні вибухи, які лунають уже кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

При цьому так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що вибухи чутні, оскільки "Чорноморський флот проводить навчання".

Крім того, за його словами, у регіоні відбуваються навчання російських мобілізованих.

Нагадаємо, 29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки непідтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Також у Криму також заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, які перебували в неробочому стані.

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