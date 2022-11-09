У Криму знову повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Криму в середу, 9 листопада, мешканці знову чують гучні вибухи, які лунають уже кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, за його словами, у регіоні відбуваються навчання російських мобілізованих.

При цьому так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що вибухи чутні, оскільки "Чорноморський флот проводить навчання".

Нагадаємо, 29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки непідтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Також у Криму також заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, які перебували в неробочому стані.

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