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В Крыму вновь сообщают о взрывах

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Крым, Среда 09 ноября 2022 10:50
В Крыму вновь сообщают о взрывах Фото: в Крыму вновь сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму в среду, 9 ноября, жители вновь слышат громкие взрывы, которые раздаются уже несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

При этом так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что взрывы слышны, поскольку "Черноморский флот проводит учения".

Кроме того, по его словам, в регионе проходят учения российских мобилизованных.

Напомним, 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Также в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.

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