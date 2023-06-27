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В Крыму снова подорвали железную дорогу

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Украина, Вторник 27 июня 2023 10:29
В Крыму снова подорвали железную дорогу Фото: иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном российскими войсками Крыму снова подорвали железнодорожные пути. Восстановление займет несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным канала, в результате подрыва на перегоне "Петрово-Владиславовка" с путей сошел первый вагон грузового поезда.

При этом пострадавших нет, на месте работают сотрудники оккупационной администрации.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что "ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов".

В Крыму снова подорвали железную дорогу

Беспилотник в Крыму

Также Telegram-канал Mash сообщил, что обломки беспилотника нашли в поле под Джанкоем в Крыму - недалеко от ж/д станции. Предварительно БПЛА был сбит ПВО. При падении он взорвался, на месте образовалась воронка. Никто не пострадал. Сейчас место оцеплено.

Напомним, в последнее время количество диверсий на территории России и на оккупированных территориях значительно увеличилось. При этом повреждение железнодорожных путей входит в тройку самых популярных диверсий после поджогов военкоматов и поджогов релейных шкафов на железных дорогах.

В июне железную дорогу в Крыму взрывали несколько раз, что задерживало движение поездов с боеприпасами. Оккупированный Крым также постоянно атакуют дроны.

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