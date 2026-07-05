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У Криму знову під ударом енергетика: супутники показали наслідки

07:45 05.07.2026 Нд
2 хв
Нова нічна атака по окупованому Криму припала по об'єктам енергетичної інфраструктури
aimg Анастасія Никончук
Фото: МНС РФ (росЗМІ)

Нова нічна атака по окупованому Криму в ніч проти 5 липня припала по об'єктах енергетичної інфраструктури. На тлі цих ударів супутникові знімки фіксують ще одну тенденцію, яка стає дедалі помітнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу Exilenova+.

У ніч проти 5 липня в окупованому Криму під удар потрапили кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними, було атаковано дві електропідстанції, а порівняння супутникових знімків за останній рік свідчить про суттєве скорочення нічного освітлення на півострові.

У Криму атакували об'єкти енергетики

За наявною інформацією, вночі метою атаки стала підстанція "Бахчисарай" напругою 220 кВ, розташована у Бахчисараї. Також повідомляється про поразку підстанції "Зіміно" 10/35/10 кВ.

У мережі ближче під ранок почали інформувати про те, що в Бахчисараї зникло світло.

Матеріали, що з'явилися, у тому числі знімки сервісу моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS, вказують на ознаки загорянь в районі одного з об'єктів після удару.

Супутники показали зміни на острові

Окремо опубліковано порівняння супутникових знімків, зроблених у липні 2025 та липні 2026 року.

На них помітно, що рівень зовнішнього освітлення вночі на території окупованого Криму значно знизився.

Ці зміни пов'язують із ударами, що продовжуються, по енергетичній інфраструктурі півострова.

Упродовж останнього року під атаки регулярно потрапляли підстанції, об'єкти електропостачання та інші елементи енергетичної системи.

Раніше повідомлялося, що послідовні удари по енергетичних об'єктах окупованого Криму спричинили помітне погіршення роботи енергосистеми півострова.

На цьому тлі в багатьох районах значно скоротилося нічне зовнішнє освітлення , що фіксують супутникові системи спостереження.

Нагадуємо, що літній туристичний сезон в окупованому Криму проходить значно слабше за очікування, і все через дії ЗСУ. Попри знижки, які пропонують місцеві готелі, потік відпочиваючих продовжує скорочуватися, а багато росіян вважають за краще проводити відпустку на інших курортах замість поїздки на півострів.

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Війна в УкраїніКрим