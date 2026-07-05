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У Криму майже зникло вуличне освітлення після ударів по енергетиці, - ISW

00:20 05.07.2026 Нд
2 хв
Удари по енергетиці майже занурили Крим у темряву
aimg Анастасія Никончук
У Криму майже зникло вуличне освітлення після ударів по енергетиці, - ISW Фото: окупований Крим (GettyImages)
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Удари України по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, що продовжуються, призвели до майже повного зникнення зовнішнього освітлення на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).

Крим майже залишився без зовнішнього освітлення

В ISW зазначили, що протягом останнього року Україна систематично завдавала ударів об'єктам енергетичної інфраструктури в окупованому Криму.

В результаті, як підкреслюють аналітики, півострів практично втратив зовнішнє висвітлення в нічний час.

Експерти також зазначають, що українські війська продовжують кампанію з ураження військових та логістичних об'єктів Росії на окупованій території.

Під удар потрапили підстанції та газова інфраструктура

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що 3 липня українські військові вразили низку енергетичних об'єктів, серед яких підстанції "Тарханкут", "Випасне", "Білогірськ", "Саки", "Таврія", "Миколаївка", "Старий Крим", "Західно-Кримська", а також газокомпресорну станцію "Ключі".

Ці системи моніторингу пожеж NASA FIRMS також зафіксували теплові аномалії в районах, де розташовані ці об'єкти.

Тривають удари по військових об'єктах

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські сили також атакували залізничний міст через Червоногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі.

Крім того, СБУ повідомила про повторний удар по військовому аеродрому Сакі. За інформацією відомства, було пошкоджено сім літаків та сім ангарів, де розміщувалися Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

Також українські військові вразили два ангари для зберігання безпілотників "Шахед" на аеродромі Гвардійське. Опубліковані 3 липня супутникові фотографії підтверджують пошкодження цих об'єктів.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично втратила перевагу у Чорному морі. Під час однієї з нарад із військовими також звернули увагу на схему, на якій було відзначено знищені кораблі Чорноморського флоту РФ.

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