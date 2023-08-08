У Криму знову неспокійно. У Джанкої стався гучний вибух

У Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах у вівторок, 8 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому", - йдеться у повідомленні.
При цьому місцеві гауляйтери вже прозвітували про нібито знищення боєприпасів.
"Звуки вибухів у Жовтневому - утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб", - розповів так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.
Як уточнює "Кримський вітер", у Старому Криму також чули вибух.
Вибухи у Криму
Останнім часом у Криму часто трапляються вибухи. Зокрема, 26 липня повідомляли про "бавовну" в Красноперекопську, а в Севастополі та Балаклаві, крім них, у цей день попереджали про стрілянину та пуски ракет. І 25 липня в Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму також пролунали вибухи.
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