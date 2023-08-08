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В Крыму снова неспокойно. В Джанкое произошел громкий взрыв

Фото: в Крыму сообщают о взрыве и "прилете" в Джанкое и Октябрьском 8 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах во вторник, 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском", - говорится в сообщении.

При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

"Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб", - рассказал так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Как уточняет "Крымский ветер", в Старом Крыму также слышали взрыв.

Взрывы в Крыму 

В последнее время в Крыму часто происходят взрывы. В частности, 26 июля  сообщали о "хлопках" в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, в этот день предупреждали о стрельбе и пусках ракет. И 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма также раздались взрывы.

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Крим