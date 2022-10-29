У Криму знищено кораблі-носії ракет "Калібр"? Що про це каже Гуменюк

Українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі офіційного підтвердження немає, але є розуміння, що при такому побоюванні "бойових комарів" і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотня реакція. Тому, коли по "комарах" б'ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації", - сказала вона. Тому, за її словами, невдалий пуск ракет ППО цілком може бути такою причиною. "А офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - додала Гуменюк. Що кажуть окупанти в Міноборони РФ заявили, що в нібито в "атаці ЗСУ" Севастополя було задіяно дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників ;

і ; при цьому нібито " незначне ушкодження " отримали морський тральщик "Иван Голубец" , а також загородження у бухті Південна. Але "силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі знищені";

" отримали морський , а також загородження у бухті Південна. Але "силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі знищені"; крім того, в Міноборони РФ назвали те, що сталося, "терактом" і вже придумали "винних" у НП. Нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій, яких окупанти звинуватили в "атаці БПЛА" раніше, готували до "теракту" "фахівці ВМС Британії". А вони своєю чергою нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік".