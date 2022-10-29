У Криму знищено кораблі-носії ракет "Калібр"? Що про це каже Гуменюк

Українські військові поки що не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ після "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті в суботу, 29 жовтня. Але вони не відкидають такої можливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Наразі офіційного підтвердження немає, але є розуміння, що при такому побоюванні "бойових комарів" і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотня реакція. Тому, коли по "комарах" б'ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації", - сказала вона.
Тому, за її словами, невдалий пуск ракет ППО цілком може бути такою причиною.
"А офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - додала Гуменюк.
Як повідомлялося, представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.
Нагадаємо, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.