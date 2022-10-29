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В Крыму уничтожены корабли-носители ракет "Калибр"? Что об этом говорит Гуменюк

Автор: Наталия Гурковская

У украинских военных пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ после атаки БПЛА в Севастопольской бухте в субботу, 29 октября. Но они не исключают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при таком опасении "боевых комаров" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция. Поэтому, когда по "комарам" бьют С-300, например, эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают они то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации.

Поэтому, по ее словам, неудачный пуск ракет ПВО вполне может стать такой причиной.

"А официальную информацию мы получим позже", - добавила Гуменюк.

Як повідомлялося, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.

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