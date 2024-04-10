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В Криму знищений російський Ка-27, - ВМС

Фото: в Криму знищений російський Ка-27 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму знищений російський Ка-27.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в Facebook, Telegram-канал "Кримський вітер".

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", - написав Плетенчук.

Що відомо про вертоліт Ка-27

Досвідчений зразок вертольота "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року. На основі цієї базової машини були розроблені дві основні модифікації для ВМФ - протичовновий вертоліт Ка-27 і пошуково-рятувальний Ка-27ПС, а в подальшому і транспортно-бойовий вертоліт для морської піхоти Ка-29 і цивільний багатоцільовий вертоліт Ка-32.

Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.

Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Специфіка використання Ка-27 у війні в Україні

Як зазначає "Кримський вітер", зараз Чорноморський флот РФ використовує ці вертольоти для пошуку українських морських дронів і десантних катерів. Гелікоптери базуються на аеродромі в Качі (селище міського типу у Бахчисарайському районі, Крим).

 

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 квітня, складають 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення - 450 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 47 ББМ та 37 БПЛА. Зокрема, ЗСУ вдалось знищити 325 вертольотів та 347 літаків РФ.

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