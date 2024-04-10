RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму уничтожен российский Ка-27, - ВМС

Фото: в Крыму уничтожен российский Ка-27 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский Ка-27.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в Facebook, Telegram-канал "Крымский ветер".

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук.

Что известно о вертолете Ка-27

Опытный образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе этой базовой машины были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС, а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Специфика использования Ка-27 в войне в Украине

Как отмечает "Крымский ветер", сейчас Черноморский флот РФ использует эти вертолеты для поиска украинских морских дронов и десантных катеров. Вертолеты базируются на аэродроме в Каче (поселок городского типа в Бахчисарайском районе, Крым).

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 10 апреля, составляют 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения - 450 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 47 ББМ и 37 БПЛА. В частности, ВСУ удалось уничтожить 325 вертолетов и 347 самолетов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в Украине