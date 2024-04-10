В Крыму уничтожен российский Ка-27, - ВМС

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский Ка-27.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в Facebook, Telegram-канал "Крымский ветер".
"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук.
Опытный образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе этой базовой машины были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС, а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.
Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.
Как отмечает "Крымский ветер", сейчас Черноморский флот РФ использует эти вертолеты для поиска украинских морских дронов и десантных катеров. Вертолеты базируются на аэродроме в Каче (поселок городского типа в Бахчисарайском районе, Крым).
Потери России в войне в Украине на утро среды, 10 апреля, составляют 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения - 450 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 47 ББМ и 37 БПЛА. В частности, ВСУ удалось уничтожить 325 вертолетов и 347 самолетов РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.