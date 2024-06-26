У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда: звідти окупанти запускають "Шахеди"

Видання з посилання на очевидців ввечері 25 червня повідомив про пожежу у районі мису Чауда. Там спостерігалося сильне задимлення.

Що стало причиною пожежі - невідомо. Проте видання також опублікувало супутниковий знімок, який підтверджує пожежу.

Місце пусків "Шахедів"

ЗМІ повідомляють, що біля мису Чауда у Криму розташовано декілька військових об'єктів Росії. Зокрема, поряд знаходиться полігон окупаційних військ. Наприкінці 1980-х років його закрили, але у 2016 році росіяни відновили роботу полігону.

Українські військові зазначають, що росіяни використовують мис Чауда як одне з місць для запуску "Шахедів" по Україні.

скриншот google.com/maps