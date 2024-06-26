В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают "Шахеды"

Издание со ссылкой на очевидцев вечером 25 июня сообщило о пожаре в районе мыса Чауда. Там наблюдалось сильное задымление.

Что стало причиной пожара - неизвестно. Однако издание также опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий пожар.

Место пусков "Шахедов"

СМИ сообщают, что у мыса Чауда в Крыму расположены несколько военных объектов России. В частности, рядом находится полигон оккупационных войск. В конце 1980-х годов его закрыли, но в 2016 году россияне возобновили работу полигона.

Украинские военные отмечают, что россияне используют мыс Чауда как одно из мест для запуска "Шахедов" по Украине.

скриншот google.com/maps