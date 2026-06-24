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У Криму зафіксували новий землетрус

12:20 24.06.2026 Ср
1 хв
Це вже не перший землетрус за останні декілька днів
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Криму зафіксували новий землетрус (Getty Images)

У середу, 24 червня, поблизу узбережжя Криму стався черговий землетрус магнітудою 3,1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

За даними фахівців, підземні поштовхи були зареєстровані зранку о 5:53 поблизу узбережжя Криму на глибині 12 кілометрів.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Землетруси у Криму

Нагадаємо, 22 червня у районі Криму зафіксували серію землетрусів. Протягом дня сейсмологи зареєстрували шість підземних поштовхів у Чорному морі та поблизу узбережжя півострова.

Найсильніші землетруси сталися о 08:48 ранку. Біля узбережжя Криму зафіксували поштовх магнітудою 4,2 на глибині 10 км. За класифікацією фахівців він належить до сильно відчутних.

Ще потужніший землетрус магнітудою 4,5 стався о 14:07. Його епіцентр також знаходився поблизу кримського узбережжя на глибині 10 км. Цей поштовх також віднесли до категорії сильно відчутних.

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