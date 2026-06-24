В Крыму зафиксировали новое землетрясение

Землетрясения в Крыму

Напомним, 22 июня в районе Крыма зафиксировали серию землетрясений . В течение дня сейсмологи зарегистрировали шесть подземных толчков в Черном море и у побережья полуострова.

Сильнейшие землетрясения произошли в 08:48 утра. У побережья Крыма зафиксировали толчок магнитудой 4,2 на глубине 10 км. По классификации специалистов он относится к очень ощутимым.

Еще более мощное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 14:07. Его эпицентр также находился у крымского побережья на глубине 10 км. Этот толчок также был отнесен к категории сильно ощутимых.