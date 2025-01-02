У Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії танкерів РФ

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Мазут може досягти Азовського моря.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у матеріалі РБК-Україна.

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