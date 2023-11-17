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В Криму вдруге за добу лунають вибухи, цього разу в Джанкойському районі

П'ятниця 17 листопада 2023 11:50
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В Криму вдруге за добу лунають вибухи, цього разу в Джанкойському районі Фото: в Криму вдруге за добу лунають вибухи, цього разу в Джанкойському районі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На території тимчасово окупованого Кримського півострова вдруге за ранок пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

"Вибухи в Джанкойському районі, повідомляє наш підписник", - пише Telegram-канал.

Варто додати, що наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували дану ситуацію. Водночас це не перший вибух на території Криму за сьогоднішній ранок.

В Криму вдруге за добу лунають вибухи, цього разу в Джанкойському районі

Фото: в Криму вдруге за добу лунають вибухи, цього разу в Джанкойському районі (deepstatemap.live)

Ранкові вибухи в Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Цього ранку вибухи прогриміли на південному заході півострова приблизно між населеними пунктами Бахчисарай та Кача. Після цього на території Севастополя було оголошено про повітряну тривогу. За словами цивільних, вони чули два вибухи. Зокрема відзначали політ гелікоптерів.

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