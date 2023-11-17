ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе

Пятница 17 ноября 2023 11:50
UA EN RU
В Крыму второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе Фото: в Крыму во второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории временно оккупированного Крымского полуострова во второй раз за утро раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

"Взрывы в Джанкойском районе, сообщает наш подписчик", - пишет Telegram-канал.

Стоит добавить, что пока официальные лица, или же военное руководство Украины никак не комментировали данную ситуацию. В то же время это не первый взрыв на территории Крыма за сегодняшнее утро.

В Крыму второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе

Фото: в Крыму во второй раз за сутки раздаются взрывы, на этот раз в Джанкойском районе (deepstatemap.live)

Утренние взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники и тому подобное.

Этим утром взрывы прогремели на юго-западе полуострова примерно между населенными пунктами Бахчисарай и Кача. После этого на территории Севастополя было объявлено о воздушной тревоге. По словам гражданских, они слышали два взрыва. В частности отмечали полет вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Крим
NEWS
Война между Израилем и ХАМАС замедлила поставки снарядов в Украину, - Зеленский
Война между Израилем и ХАМАС замедлила поставки снарядов в Украину, - Зеленский
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени