У Криму та Донецьку вночі пролунали вибухи: на півострові пожежі

У ніч проти 1 липня окупований Крим та Донецьк були атаковані дронами. Внаслідок обстрілу фіксуються пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали у Telegram.
За даними пабліків, приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку, попередньо, фіксували прильоти автостоянкою логістичного транспорту.
Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. На ранок сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97.
Крім того, було зафіксовано пожежу на території електропідстанції "Західно-Кримська" та мобільна газотурбінная електростанція.
Нагадаємо, 28 червня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що українські військові вразили залізничний міст у Криму , який окупанти використали для постачання військ. Йдеться про удар мостом у районі села Ічок.
Також ми писали, що в ніч на 25 червня Сили оборони України потрапили за 38 цілями в Криму , серед яких були берегові станції радіолокацій, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичні вузли.