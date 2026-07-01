UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Криму та Донецьку вночі пролунали вибухи: на півострові пожежі

06:23 01.07.2026 Ср
1 хв
Що відомо про атаку?
aimg Едуард Ткач
Фото: у Криму відразу дві пожежі (Getty Images)

У ніч проти 1 липня окупований Крим та Донецьк були атаковані дронами. Внаслідок обстрілу фіксуються пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали у Telegram.

За даними пабліків, приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку, попередньо, фіксували прильоти автостоянкою логістичного транспорту.

Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. На ранок сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97.

Крім того, було зафіксовано пожежу на території електропідстанції "Західно-Кримська" та мобільна газотурбінная електростанція.

Інші події

Нагадаємо, 28 червня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що українські військові вразили залізничний міст у Криму , який окупанти використали для постачання військ. Йдеться про удар мостом у районі села Ічок.

Також ми писали, що в ніч на 25 червня Сили оборони України потрапили за 38 цілями в Криму , серед яких були берегові станції радіолокацій, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичні вузли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонецькКримВійна в Україні