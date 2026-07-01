У Криму та Донецьку вночі пролунали вибухи: на півострові пожежі

За даними пабліків, приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку, попередньо, фіксували прильоти автостоянкою логістичного транспорту.

Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. На ранок сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97.

Крім того, було зафіксовано пожежу на території електропідстанції "Західно-Кримська" та мобільна газотурбінная електростанція.