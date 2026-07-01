В Крыму и Донецке ночью прогремели взрывы: на полуострове пожары

По данным пабликов, примерно в 23:50 оккупированная часть Донецкой область подверглась атаке неизвестных дронов. После в самом Донецке, предварительно, фиксировали прилеты по автостоянке логистического транспорта.

Также ночью была информация о звуках взрывах в оккупированном Крыму. К утру сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар к северу от Феодосии на участке трассы Е-97.

Кроме того, был зафиксирован пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.