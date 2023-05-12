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В Криму стверджують про роботу ППО, нібито збили безпілотник

Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму заявили про роботу протиповітряної оборони на заході півострова. Нібито, збили безпілотник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал гауляйтера тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Як стверджує гауляйтер, внаслідок роботи ППО постраждалих й руйнувань немає.

"Ситуація перебуває під контролем", - додав Аксьонов.

Наразі усі подробиці ситуації гауляйтер не розкриває.

Варто відзначити, що тим часом в Джанкойському районі впав російський вертоліт Мі-28, внаслідок чого загинули двоє пілотів. Як стверджують в Міноборони Росії, це сталось нібито під час навчально-тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що журналісти створили інтерактивну карту Криму з геолокаціями понад 200 тимчасових та законсервованих військових об'єктів Росії.

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