ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Криму стверджують про роботу ППО, нібито збили безпілотник

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 18:09
В Криму стверджують про роботу ППО, нібито збили безпілотник Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму заявили про роботу протиповітряної оборони на заході півострова. Нібито, збили безпілотник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал гауляйтера тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Як стверджує гауляйтер, внаслідок роботи ППО постраждалих й руйнувань немає.

"Ситуація перебуває під контролем", - додав Аксьонов.

Наразі усі подробиці ситуації гауляйтер не розкриває.

Варто відзначити, що тим часом в Джанкойському районі впав російський вертоліт Мі-28, внаслідок чого загинули двоє пілотів. Як стверджують в Міноборони Росії, це сталось нібито під час навчально-тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що журналісти створили інтерактивну карту Криму з геолокаціями понад 200 тимчасових та законсервованих військових об'єктів Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Війна в Україні
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу