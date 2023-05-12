В Криму стверджують про роботу ППО, нібито збили безпілотник
В Криму заявили про роботу протиповітряної оборони на заході півострова. Нібито, збили безпілотник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал гауляйтера тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова.
Як стверджує гауляйтер, внаслідок роботи ППО постраждалих й руйнувань немає.
"Ситуація перебуває під контролем", - додав Аксьонов.
Наразі усі подробиці ситуації гауляйтер не розкриває.
Варто відзначити, що тим часом в Джанкойському районі впав російський вертоліт Мі-28, внаслідок чого загинули двоє пілотів. Як стверджують в Міноборони Росії, це сталось нібито під час навчально-тренувального польоту. Попередня причина аварії - відмова техніки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що журналісти створили інтерактивну карту Криму з геолокаціями понад 200 тимчасових та законсервованих військових об'єктів Росії.
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