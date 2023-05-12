В Крыму утверждают о работе ПВО, якобы сбили беспилотник
В Крыму заявили о работе противовоздушной обороны на западе полуострова. Якобы сбили беспилотник.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
Как утверждает гауляйтер, в результате работы ПВО пострадавших и разрушений нет.
"Ситуация находится под контролем", - добавил Аксенов.
Пока что все подробности ситуации гауляйтер не раскрывает.
Стоит отметить, что в это время в Джанкойском районе упал российский вертолет Ми-28, в результате чего погибли два пилота. Как утверждают в Минобороны России, это произошло якобы во время учебно-тренировочного полета. Предварительная причина аварии - отказ техники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что журналисты создали интерактивную карту Крыма с геолокациями более 200 временных и законсервированных военных объектов России.
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