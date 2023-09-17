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У Криму стався вибух в районі мису Фіолент. Там частини радіорозвідки та ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Севастополі (Крим) пролунав вибух. Його чули в районі мису Фіолент, де розташовані російські військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Крымский ветер".

За попередніми даними, вибух стався або в районі російської частини радіотехнічної розвідки, або в районі частини протиповітряної оборони. Ці військові частини розташовані поруч.

Також Telegram-канал опублікував фотографію, на якій видно великий стовп диму та полум'я від вибуху.

За даними Telegram-каналу, на місце події вже вирушили автомобілі "швидкої". Окупаційна влада поки що не коментувала подію.

Вибухи в Криму

Останнім часом в Криму все частіше трапляються вибухи. Окупанти постійно заявляють про нібито успішні відбиття атак безпілотників чи ракетних ударів.

Проте в ніч на 13 вересня в Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Там на ремонті перебували великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Головне управління розвідки заявило, що удар завдали українські війська. За даними української розвідки, десантний корабель та підводний човен відновленню не підлягають.

Водночас британське ЗМІ Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

Більше про те, як Україні вдалося підбити російський підводний човен читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні доведеться "викурити" росіян з Криму, якщо вони не підуть з півострова самостійно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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СевастопільКрымВибух