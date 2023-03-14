В Криму стали частіше роздавати повістки, а у колаборантів зростають панічні настрої, - ЦНС

В містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки, а самі темпи мобілізації зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Сергій Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом з тим у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року - виводить кошти та готується до евакуації.

"Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь, не матиме попит і в цьому", - додали в ЦНС.